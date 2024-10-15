Аналитики уверены, что iPhone 17 будет провальным смартфоном

Инсайдеры предполагают, что серия смартфона iPhone 17 останется на 3-нм техпроцессе от компании TSMC, хотя Apple и планирует перейти на новую версию технологического процесса производства чипов под названием N3P. Это значит, что чипы A19 и A19 Pro не перейдут на 2-нм технологию в следующем году, как бы Apple этого не хотела. Лишь в 2026 году, когда технологический гигант представит iPhone 18, новые мобильные процессоры, которые, по слухам, будут называться A20 и A20 Pro, получат технологический процесс в 2 нанометра, что станет значительным прорывом на рынке. При этом одной из причин, по которой Apple не торопится внедрять 2-нм техпроцесс в серии iPhone 17 в 2025 году, являются высокие затраты на пластины, из которых потом нарезают процессоры.

Из-за этого, по мнению аналитиков, 2-нм техпроцесс будет применён только для некоторых моделей iPhone 18, потому что все смартфоны его просто не могут получить — слишком дорогое удовольствие. При этом в будущем производитель также планирует представить новые модели смартфонов с поддержкой 12 ГБ оперативной памяти, что позволит существенно прокачать производительность будущих флагманов. Но это, конечно, плохо скажется на продажах iPhone 17, потому что пользователи будут ждать прорыв и не станут покупать флагман в 2025 году без заметных улучшений в плане производительности чипа. Но переход на новый техпроцесс явно будет значительным драйвером продаж в 2026 году — и компания к этому уже активно готовится.
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