Аналоговый, гибридный синтезатор Nucleus

Синтезатор Nucleus был разработан компанией Artisan Electronic Instruments, чтобы предложить музыкантам компактную электростанцию ​​звука и он оснащен 3 осцилляторами. NUCLEUS - это уникальный и мощный монофонический синтезатор, который сочетает в себе звуковой дизайн идей Восточного и Западного побережья, сочетает аналоговые и цифровые технологии и объединяет обширную звуковую палитру в интуитивно понятную пользовательскую эстетику. Пусть вас не вводит в заблуждение его компактный размер, NUCLEUS - это что угодно, только не классический римейк или просто обычный синтезатор. За этой панелью скрывается большая мощность звукового синтеза, невероятная величина для такого маленького инструмента.

Генератор 1 основан на аналоговой дискретной схеме сердечника пилы, обеспечивающей классические формы сигналов пилы, треугольника и переменного импульса ШИМ. К нему привязана модулируемая 4-х ступенчатая волновая папка для потрясающих металлических тонов. Суб-осциллятор имеет свой собственный регулируемый фильтр, производящий гладкие синусоидальные волны или полный квадрат. Осциллятор 2 также представляет собой полностью дискретную аналоговую конструкцию с пилой, регулируемым импульсом ШИМ и ШИМ с субоктавой. Но это только начало. Он также имеет выбираемый 2- или 3-ступенчатый цифровой кольцевой модулятор. DRM объединяет формы сигналов всех трех осцилляторов для получения удивительных тонов. Если этого было недостаточно, Oscillator 2 может жестко синхронизироваться с отдельно управляемым цифровым 4-м генератором.
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