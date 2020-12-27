Android 11 добрался до Xiaomi Mi 10 Lite 5G в Европе

Китайская компания Xiaomi выпустила обновление Android 11 для смартфона среднего класса Mi 10 Lite 5G.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G был анонсирован в марте этого года, работающий на процессоре Snapdragon 765G. Теперь начал получать обновление Android 11 с оболочкой MIUI 12 в Европе. Для Европы обновление оставляется как MIUI v12.1.2.0.RJIEUXM с размером файла 2,8 ГБ и октябрьским патчем безопасности. Поскольку в телефоне уже работает MIUI 12 , пользователи не увидят визуальных изменений в телефоне. Однако Android 11 предлагает новые функции, такие как пузыри чата, новые настройки разрешений и меню управления для подключенных устройств.
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