Android 11 теперь доступен для Sony Xperia 10 II

Sony выпускала обновление Android 11 для своих устройств в течение последних нескольких недель. Практический все устройства компании получили обновление, кроме Sony Xperia 10 II . Теперь компания начала выпускать обновления и для этого телефона.

Обновление Android 11 для Sony Xperia 10 II поставляется с номером сборки 51.1.A.0.485 и имеет размер 993,5 МБ. Как и любое другое обновление OTA, оно доступно только для избранных пользователей. Обновление для Sony Xperia 10 II включает в себя все преимущества Android 11 , такие как всплывающие подсказки для чата, элементы управления интеллектуальным устройством и новые элементы управления мультимедиа на панели быстрых настроек. Помимо этого, обновление также добавляет функцию под названием Battery Care, которая позволяет пользователям устанавливать максимальный предел зарядки, чтобы увеличить срок службы батареи.