Android 11 теперь доступен для Sony Xperia 10 II

Обновление Android 11 для Sony Xperia 10 II поставляется с номером сборки 51.1.A.0.485 и имеет размер 993,5 МБ. Как и любое другое обновление OTA, оно доступно только для избранных пользователей. Обновление для Sony Xperia 10 II включает в себя все преимущества Android 11 , такие как всплывающие подсказки для чата, элементы управления интеллектуальным устройством и новые элементы управления мультимедиа на панели быстрых настроек. Помимо этого, обновление также добавляет функцию под названием Battery Care, которая позволяет пользователям устанавливать максимальный предел зарядки, чтобы увеличить срок службы батареи.
Sony выпускала обновление Android 11 для своих устройств в течение последних нескольких недель. Практический все устройства компании получили обновление, кроме Sony Xperia 10 II . Теперь компания начала выпускать обновления и для этого телефона.