Android 12 получит более 1000 новых смайлов

Финальная версия Android 12 еще не вышла, но компания Google продолжает улучшать новую версию операционной системы Android. Был проведен большой апдейт смайлов. Новый дизайн эмодзи выглядит более доступным и универсальным. Добавят смайлы которые будут меняться в зависимости от дня и ночи на вашем устройстве. Будет добавлен смайл с медицинской маской. Улучшена прорисовка эмодзи. Смайлы транспортных средств были увеличены. Кроме того, смайлы будут доступны в Gmail, YouTube и других платформах.

Новые смайлы будут доступны осенью вместе с Android 12.