Android 12L Beta 1 доступна с улучшениями для устройств с большим экраном

После запуска первого Android 12L Developer Preview на Lenovo Tab P12 Pro всего несколько дней назад, первая бета-версия Android 12L теперь доступна для скачивания. Помимо возможности запускать Android 12L Beta 1 на планшете Lenovo и устройствах Pixel, разработчики могут использовать Android Studio для эмуляции своих приложений на больших дисплеях.

Список улучшений и изменений был опубликован в блоге разработчиков Android, большинство из которых сосредоточено на оптимизации взаимодействия с пользователем на устройствах с большими дисплеями, особенно на планшетах. Помимо исправлений ошибок, оптимизации и декабрьских исправлений безопасности, в Beta 1 будут улучшены следующие функции для больших экранов: уведомления, быстрые настройки, экран блокировки, обзор и главный экран. Другие области пользовательского интерфейса будут использовать макет из двух столбцов с экранами с разрешением выше 600 dp.

Многозадачность также получила новые возможности. Теперь есть панель задач, которая позволяет помечать и перетаскивать значки недавно использованных приложений прямо в режим разделения. Android стремится к тому, чтобы все приложения работали на разделенном экране независимо от того, можно ли изменять размер приложения. Android 12L также улучшит почтовый ящик для приложений, работающих в режиме совместимости.

Большинство этих изменений будут наиболее заметны на больших экранах, однако устройства Pixel также могут установить бета-версию Android 12L, зарегистрировавшись в своей учетной записи Google и приняв участие в программе бета-тестирования Android.