Глобальная версия OPPO A7 Pro оказалась лучше китайской

Компания OPPO выпустила в европейскую продажу смартфон A7 Pro, который дебютировал в Китае еще в сентябре. Вариант с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 500 евро. Новинка отличается от китайской версии фронтальной камерой, ёмкостью аккумулятора и скоростью зарядки – 50 Мп против 8 Мп, 7400 мАч против 8000 мАч и 80 Вт против 45 Вт соответственно.

Смартфон также оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6360 Max с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 50-Мп тыльной камерой, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.