Android 12L Beta будет совместим с Google Pixel 3a и 3a XL

Теперь, когда Pixel 3 и 3 XL получили последнее и окончательное обновление Android 12, следующими на очереди будут Google Pixel 3a и 3a XL. Они должны получить последнее исправление безопасности в мае 2022 года, сегодня был объявлен график обновлений, пока неясно, получит ли дуэт Pixel 3a бета-версию Android 12L.

Планируется, что Android 12L начнет распространять свою бета-версию, начиная с декабря, а окончательный выпуск ожидается где-то в первом квартале 2022 года. Android 12L - это сборка Android, предназначенная для планшетов, складных устройств и устройств ChromeOS, оптимизированная для форм-факторов с большими дисплеями. Android 12L также станет дополнительным обновлением для смартфонов под управлением Android 12. Уведомления, быстрые настройки, экран блокировки и рабочий экран оптимизированы для больших дисплеев с новым макетом из двух столбцов.
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