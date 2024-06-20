Android 15 готовится к полноценному релизу

Вчера операционная система Android 15 получила обновление до версии Beta 3 — все API были окончательно утверждены и разработчики теперь могут свободно тестировать свои приложения на новой версии операционной системы. И это на самом деле достаточно важная стадия развития операционной системы, потому что теперь она перешла в стабильную фазу и разработчики будут вводить меньше новых функций, делая больше акцент на повышение производительности, скорости работы и прочих важных для стабильности работы гаджета функциях. При этом компания Google выпустит ещё одну бета-версию операционной системы Android 15 в следующем месяце, а осенью этого года будет выпущена финальная версия системы для всех поддерживаемых устройств.

Из интересных фишек стоит выделить новые системы защиты — приложения, которые были разработаны с прицелом на новые возможности операционной системы Android 15, теперь позволят пользователям входить посредством касания пальца по сканеру отпечатков пальцев вместо прежнего двухэтапного процесса авторизации. Также появились новые системы хранения паролей, но в целом данная версия операционной системы скорее не про яркие нововведения, а про наработки в вопросах стабильности. Дело в том, что чем ближе релиз, тем меньше нововведений будут вводить программисты Google, ведь им нужно быть уверенными в том, что на момент запуска операционной системы по всему миру она будет работать стабильно на всех доступных смартфонах.
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