Android 15 уже готовится к релизу…

Следует отметить, что попробовать новую ОС для разработчиков можно будет только на устройствах Pixel, и можно с уверенностью сказать, что потребуется некоторое время, прежде чем другие устройства начнут получать обновление до операционной системы Android 15, потому что слишком много всего нужно будет адаптировать. При этом стоит понимать, что на текущий момент точных данных о том, чего именно стоит ждать от данной системы, нет, потому что разработчики достаточно активно работают над тем, чтобы их проект оставался в секрете. Но, скорее всего, серьёзных нововведений ждать не стоит — компания больше делает акцент на оптимизации и мелких функциях, которые могут улучшить пользовательский опыт. Это на самом деле даже важнее, чем крупные нововведения.