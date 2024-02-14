Android 15 уже готовится к релизу

Хотя Google активно работает над поддержкой операционной системы Android 14, похоже, что работа над Android 15 уже началась. В сети появилась информация, которая говорит о том, что Google собирается запустить первый предварительный релиз этой операционной системы уже на этой неделе, и если это так, то в ближайший год пользователи получат достаточно интересное обновление с множеством приятных функций и особенностей. При этом разработчик, который рассказал о грядущем релизе операционной системы, называет апдейт Android V, что является внутренним кодовым названием следующей операционной системы. Если все пойдёт по плану, предварительная версия Android 15 для разработчиков будет доступна совсем скоро.

Следует отметить, что попробовать новую ОС для разработчиков можно будет только на устройствах Pixel, и можно с уверенностью сказать, что потребуется некоторое время, прежде чем другие устройства начнут получать обновление до операционной системы Android 15, потому что слишком много всего нужно будет адаптировать. При этом стоит понимать, что на текущий момент точных данных о том, чего именно стоит ждать от данной системы, нет, потому что разработчики достаточно активно работают над тем, чтобы их проект оставался в секрете. Но, скорее всего, серьёзных нововведений ждать не стоит — компания больше делает акцент на оптимизации и мелких функциях, которые могут улучшить пользовательский опыт. Это на самом деле даже важнее, чем крупные нововведения.
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