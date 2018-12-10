Android 9.0 Pie прибывает на Xiaomi Mi A1

Смартфоны, которые являются частью программы Android One, обещают своевременное обновление ОС. Хоть и с запозданием, но Android 9.0 Pie теперь вышел на Xiaomi Mi A1 . Прошивка весит 1074 МБ и, помимо выпуска основной версии ОС, поставляется с поддержкой FM-радио, которая не была доступна на А1. В журнале изменений упоминаются новые параметры навигации.

Новый Android также принес на устройства интеллектуальное управление энергосбережением, функцию Digital Wellbeing, которая позволяет отслеживать и регулировать время, потраченное на приложения или на использование смартфона. Первыми обновление получили пользователи из Бангладеша. Когда прошивка доберется и до других стран — пока неизвестно. Ранее Xiaomi обновила до Android 9.0 Pie смартфоны Mi A2 Lite, Mi Max 3 и несколько других устройств. Кроме того, компания уже тестирует на своих аппаратах раннюю версию Android Q.