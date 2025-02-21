Android Auto перезагружает смартфоны

Пользователи Android Auto сталкиваются с проблемами беспроводного подключения смартфона к автомобилю после недавних обновлений. Как сообщает издание Android Authority, некоторые пользователи Reddit жалуются, что попытка подключиться к автомобилю через Android Auto приводит к перезагрузке их смартфонов, а другие вовсе не могут установить беспроводное соединение. Google подтвердил изданию The Verge, что компания знает о проблеме и в настоящее время работает над её исправлением. Однако сроки выхода обновления пока неизвестны. Стоит отметить, что за последние недели на форуме Google, посвящённом Android Auto, появилось множество жалоб на работу сервиса. По данным 9to5Google, некоторые смартфоны могут подключаться к автомобилю только с помощью кабеля.

Пользователи сообщают, что Bluetooth-соединение либо работает кратковременно и затем обрывается, либо беспроводное подключение возможно только после перезагрузки устройства. В ряде случаев Android Auto самопроизвольно перезапускает подключённые гаджеты, что крайне неудобно. «Перезагрузки происходили во время звонков, прослушивания музыки в YouTube Music и аудиокниг в Libby. Это случалось как при проводном подключении, так и без него, а также во время работы GPS и без него», — сообщил один из пользователей. Проблемы носят разносторонний характер, но их появление совпадает с выходом обновлений Android Auto версий 13.4 и 13.5 в январе и феврале. Вероятно, корень проблем именно в них.