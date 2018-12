Android One будет получать обновление в течении 2 лет

Google заверяет, что устройства Android One будут продолжать получать обновления программного обеспечения на протяжении 2 лет.

Программа Android One от Google была предназначена для обеспечения смартфонов среднего и бюджетного уровня своевременными и частыми обновлениями непосредственно от разработчика. В последнее время программа Android One была одной из самых популярных программ для смартфонов. Компания Xiaomi выпустила серию Android One, а Nokia объявила о том, что вся ее линейка будет эксклюзивной для Android One. Google еще не сделала официального объявления по этому поводу.