Google Pixel 10 Pro Fold будет стоить 1900 евро

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл цены на все конфигурации смартфонов серии Google Pixel 10, которые будут представлены в августе этого года. Итак, за базовый Pixel 10 попросят 900 и 1000 евро в версиях со 128 или 256 ГБ памяти. Pixel 10 Pro обойдется в 1100, 1200, 1330 и 1590 евро за конфигурации со 128, 256, 512 или 1024 ГБ памяти. Pixel 10 Pro XL будет стоить 1300, 1430 и 1690 евро за варианты с 256, 512 и 1024 ГБ, а складной Pixel 10 Pro Fold – в 1900, 2030 и 2290 евро за те же конфигурации. Также сообщается о скором релизе беспроводных наушников Google Pixel Buds 2a, за которые попросят солидные 150 евро.

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