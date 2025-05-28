Китайская версия HONOR 400 получила батарею на 7200 мАч

Компания HONOR представила китайскую версию смартфона HONOR 400, которая получила изменения в сравнении с ранее выпущенным глобальным вариантом. Главными отличиями стали аккумулятор ёмкостью 7200 мАч против 6000 мАч и однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 против Snapdragon 7 Gen 3.

Новинка также оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2736:1264 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхшиирк) и 50 Мп (портретный модуль), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой MagicOS 9.0 на ОС Android 15 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Смартфон оценен в Китае в эквивалент 345 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.