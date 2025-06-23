Складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 представят 26 июня

Компания Xiaomi объявила, что на большой презентации 26 июня будет представлен складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2, планшет Xiaomi Pad 7S Pro и фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 10. Ранее сообщалось, что Xiaomi Pad 7S Pro получит фирменную 3-нанометровую однокристальную систему XRING 01 с тактовой частотой до 3,9 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP16, 12,5-дюймовый LCD-дисплей, версию с экраном Nano Soft Light Edition, корпус толщиной 5,8 мм, батарею ёмкостью 10610 мАч и поддержку 120-Вт проводной быстрой зарядки. Что до складного Xiaomi MIX Flip 2, то ему приписывают наличие топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятора ёмкостью 5100 мАч, поддержки проводной и беспроводной 67-Вт зарядок.