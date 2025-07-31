Смартфон Vivo T4R 5G оценили в 220 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T4R 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2.

Новинку также оснастили 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, флеш-памятью UFS 2.2, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony и оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочным корпусом по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 5700 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,39 мм и массой 183,5 грамма, модемом 5G и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 220, 245 и 270 долларов соответственно.