Смартфон Vivo T4R 5G оценили в 220 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T4R 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2.

Новинку также оснастили 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, флеш-памятью UFS 2.2, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony и оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочным корпусом по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 5700 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,39 мм и массой 183,5 грамма, модемом 5G и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 220, 245 и 270 долларов соответственно.
iQOO Z10 Turbo снова лидер рейтинга субфлагманов AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг самых производительных Android-смартфонов в субфл…
Складной смартфон Vivo X Fold 5 показали на видео …
Компания Vivo опубликовала видео, на котором сравнивается масса смартфона X Fold 3 и еще не представленно…
OnePlus Ace 6 выйдет раньше ожидаемого …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о грядущих новинках компании OnePlus…
Официально: Red Magic 10S Pro получит батарею на 7500 мАч …
Компания Red Magic раскрыла первые подробности о смартфоне Red Magic 10S Pro, официальная презентация кот…
Poco M7 Pro 5G вышел в новой версии …
Компания Xiaomi объявила о выходе новой, черной, версии смартфона Poco M7 Pro 5G. Ранее аппарат был досту…
Рассекречен дизайн Xiaomi 16 Pro Max …
В сети появилась фотография задней крышки смартфона Xiaomi 16 Pro Max, которое подтверждает недавние утеч…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит дизайн от Edge…
По информации западных инсайдеров, компания Samsung готовит заметное изменение дизайна своего будущего фл…
Концептуальный смартфон Realme GT получил батарею на 10000 м…
Компания Realme пополнила ассортимент концептуальных смартфонов моделью из серии GT, главной особенностью…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor