Samsung Galaxy F36 5G оценили в 205 долларов

Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy F36 5G, который основан на фирменной 5-нанометровой однокристальной системе Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MP5. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2340:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, корпусом толщиной 7,7 мм и массой 197 граммов, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G и боковым дактилоскопом. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 205 и 220 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Официально: Realme GT 7 Dream Edition готов к выходу…
Компания Realme объявила, что помимо глобальной версии смартфона GT 7 и новой модели GT 7T, на большой пр…
iPadOS 19 будет сильно похожа на macOS…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Apple представит операционные системы iOS 19 и iPadO…
Складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra оценен в $1300…
Компания Motorola объявила цену на представленный вчера складной смартфон Razr 60 Ultra. Флагман обойдетс…
OnePlus 13s будет отличаться от OnePlus 13T…
Сетевые инсайдеры выяснили, чем компактный смартфон OnePlus 13s (выходит в Индии) будет отличаться от One…
Смартфон Realme 14 5G вышел в России …
Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme 14 5G, который доступен в черной, розовой,…
Xiaomi уже разрабатывает XRING 02…
Прорыв Xiaomi в виде первого собственного чипа XRING 01, созданного по 3-нм техпроцессу, стал важным шаго…
Honor готовит к рилизу Magic V5 с батареей на 6000 мАч…
Компания Honor активно готовится к грядущему релизу Magic V5 — складного смартфона с рекордной для его фо…
OnePlus готовит выделенную линейку геймерских смартфонов…
Компания OnePlus, судя по всему, готовит совершенно новую линейку продуктов, ориентированных в первую оче…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor