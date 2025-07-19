Samsung Galaxy F36 5G оценили в 205 долларов

Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy F36 5G, который основан на фирменной 5-нанометровой однокристальной системе Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MP5. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2340:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, корпусом толщиной 7,7 мм и массой 197 граммов, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G и боковым дактилоскопом. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 205 и 220 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.