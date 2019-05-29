Android Pie для Samsung Galaxy M30

Компания Samsung, спустя три месяца после анонса смартфон Galaxy M30, выпустила для него обновление Android 9 Pie.

Прошивка получила номер сборки M305FDDU1BSEA. Она весит 1.1 ГБ и содержит в себе множество полезных изменений. Например, основные функции «пирога», фирменную оболочку One UI, которая оптимизирована для работы одной рукой, изменённый интерфейс, новую клавиатуру, обновлённые приложения «Галерея», «Контакты», «Файлы» и «Камера». Кроме этого, в новом ПО оптимизировали работу уведомлений, улучшили производительность и автономность устройства.

Обновление уже начали получать пользователи смартфона в Индии. В других странах OTA начнут распространять с 3 июня.