OPPO Reno 16 Pro оценили в 90 тысяч рублей

Компания OPPO дала старт российским продажам смартфонов Reno 16 Pro 5G, Reno 16 5G и Reno 16 F 5G, которые оценены от 90, от 55 и от 42 тысяч рублей соответственно. Старшую модель оснастили AMOLED-дисплеем с кадровой частотой до 120 Гц, защитой от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой на 50 Мп с автофокусом, физической кнопкой быстрого доступа, производительным процессором MediaTek Dimensity 8550, аккумулятором ёмкостью 6700 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки. Младшие модели отличаются процессорами Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и Dimensity 7300, а также более простыми камерами.