Android теряет долю рынка из-за дефицита памяти

В прошлом месяце аналитическая компания Counterpoint Research сообщила о снижении мирового рынка смартфонов на 20% в третьем квартале, а теперь опубликовала статистику распределения продаж по операционным системам за тот же период. Дефицит оперативной памяти сильнее всего ударил по бюджетному сегменту, тогда как в более дорогих категориях привёл к повышению цен. По итогам квартала доля Android составила 74% против 79% годом ранее — это самый низкий показатель для третьего квартала за всю историю наблюдений. Широкое присутствие Android во всех ценовых категориях сделало платформу более уязвимой к замедлению рынка — впрочем, ситуацию частично смягчили новые флагманские смартфоны Oppo, Vivo и Xiaomi, а также последние складные устройства Samsung.

На фоне этого iOS увеличила свою долю до 21% против 17% годом ранее — это рекордный показатель для третьего квартала. При этом продажи iPhone, по имеющимся данным, выросли на 2% в годовом выражении. Counterpoint Research отмечает, что серия iPhone 18 Pro показала лучшие результаты по сравнению с iPhone 17 Pro, а спрос на устройства оставался высоким даже после повышения цен во всей линейке. В США доля iOS составила 54% против 55% за аналогичный период прошлого года, а в Индии показатель остался на уровне 8%. HarmonyOS сохранила глобальную долю в 5%, однако особенно заметные результаты платформа показала в Китае. Там её доля выросла до 22% против 17% годом ранее — это внушительный прирост за такой короткий период.