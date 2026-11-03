Vivo V80 FE получил защиту от воды

На филлипинском сайте компании Vivo появились подробные характеристики смартфона V80 FE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастили 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц и локальной яркостью 3000 кд/м², 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400-Turbo с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Mali-G615 MC2, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, объективом ZEISS и оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольным модулем, селфи-камерой разрешением 50 Мп, кремний-углеродной батареей BlueVolt ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранным дактилоскопом, модулем NFC, предустановленной прошивкой OriginOS 7.0 на базе операционной системы Android 17, а также корпусом толщиной 7,76 мм и массой 201 грамм. Цены на смартфон пока не объявлены.