Почти треть покупателей возвращают iPhone Duo

Складной iPhone Duo пришёлся по вкусу далеко не всем: около трети покупателей решили вернуть новинку обратно в магазины Apple в течение стандартного 14-дневного периода возврата. Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса профильного издания 9to5Mac, в котором приняли участие почти шесть тысяч владельцев первого гибкого смартфона компании.

Среди ключевых причин для возврата пользователи чаще всего отмечали отказ от привычного сканера Face ID в пользу бокового Touch ID, компромиссные возможности камер и слишком маленький внешний дисплей. Многих покупателей также быстро утомила необходимость постоянно раскрывать корпус двумя руками даже для базовых задач. Не обошлось и без жалоб на надёжность механики: один из владельцев пожаловался, что после поездки в пустыню Сахара в шарнир устройства попал песок, из-за чего механизм начал хрустеть и перестал раскрываться на полные 180 градусов. Сама Apple называет iPhone Duo самым масштабным переосмыслением линейки со времён презентации первого iPhone. Однако радикальная смена привычной концепции, необычные пропорции экрана и спорная практичность привели к тому, что значительная часть аудитории просто воспользовалась правом двухнедельного «тест-драйва», решив пока остаться на классических смартфонах.