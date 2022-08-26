Anker Soundcore представила наушники Space Q45

Бренд Anker Soundcore заработал репутацию поставщика аудиоустройств с отличным сочетанием качества звука и функций по разумной цене. Его последние наушники-вкладыши с активным шумоподавлением (ANC) разработаны именно в этом формате. Наушники Space Q45 стоят 150 долларов и включают гибридную систему ANC с четырьмя микрофонами. Soundcore утверждает, что это может снизить уровень шума до 98 процентов. В наушниках есть функция адаптивного шумоподавления, которая регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающего звука. Есть и сквозной режим. Производитель заявляет, что время автономной работы наушников составляет колоссальные 50 часов с включенным ANC и 65 часов с отключенной функцией.

Благодаря быстрой зарядке вы получите до четырех часов воспроизведения всего за пять минут зарядки. Вы также сможете подключить Q45 к двум устройствам одновременно. Кроме того, Soundcore заявляет, что наушники поддерживают звук высокого разрешения даже в беспроводном режиме. Между тем, наушники Space A40 также снижают шум до 98 процентов. По словам Soundcore, у них есть режим прозрачности одним касанием, адаптивное шумоподавление и беспроводное аудио высокого разрешения. Функция Hear ID Sound предназначена для анализа того, как вы слышите музыку, для создания звукового профиля, настроенного для ваших ушей. A40 на 25 процентов меньше, чем наушники Soundcore предыдущего поколения, хотя бренд по-прежнему оснащен 10-миллиметровыми драйверами, которые обеспечивают «накачивающие басы» наряду с «богатыми средними и четкими высокими частотами».