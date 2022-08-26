Anker Soundcore представила наушники Space Q45

Бренд Anker Soundcore заработал репутацию поставщика аудиоустройств с отличным сочетанием качества звука и функций по разумной цене. Его последние наушники-вкладыши с активным шумоподавлением (ANC) разработаны именно в этом формате. Наушники Space Q45 стоят 150 долларов и включают гибридную систему ANC с четырьмя микрофонами. Soundcore утверждает, что это может снизить уровень шума до 98 процентов. В наушниках есть функция адаптивного шумоподавления, которая регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающего звука. Есть и сквозной режим. Производитель заявляет, что время автономной работы наушников составляет колоссальные 50 часов с включенным ANC и 65 часов с отключенной функцией.

Благодаря быстрой зарядке вы получите до четырех часов воспроизведения всего за пять минут зарядки. Вы также сможете подключить Q45 к двум устройствам одновременно. Кроме того, Soundcore заявляет, что наушники поддерживают звук высокого разрешения даже в беспроводном режиме. Между тем, наушники Space A40 также снижают шум до 98 процентов. По словам Soundcore, у них есть режим прозрачности одним касанием, адаптивное шумоподавление и беспроводное аудио высокого разрешения. Функция Hear ID Sound предназначена для анализа того, как вы слышите музыку, для создания звукового профиля, настроенного для ваших ушей. A40 на 25 процентов меньше, чем наушники Soundcore предыдущего поколения, хотя бренд по-прежнему оснащен 10-миллиметровыми драйверами, которые обеспечивают «накачивающие басы» наряду с «богатыми средними и четкими высокими частотами».
Edifier представила высококлассные беспроводные наушники STA…
Компания Edifier выпустила первые Hi-Fi-наушники премиум класса STAX Spirit S3. Для незнакомых можно сказ…
Bowers & Wilkins представила стильные наушники Px7 S2…
Bowers & Wilkins впервые представила наушники с шумоподавлением Px7 в 2019 году, фактически заменив PX в …
Выпущены игровые наушники Beyerdynamics MMX 100 и MMX 150…
Beyerdynamic, немецкая аудиокомпания, известная своим четким звуком и прочностью наушников, выпустила нов…
Опубликованы первые изображения наушников Samsung Galaxy Bud…
В сети появились первые изображения грядущей новинки компании Samsung, беспроводных наушников TWS - Samsu…
Meizu выпускает уникальные наушники PANDAER×Elvis XOG Platin…
Китайская компания Meizu объединилась с Elvis XOG для того, чтобы выпустить беспроводные наушники PANDAER…
Гарнитура VR-реальности Oculus Quest 2 продана в количестве …
Oculus Quest 2 — самая успешная VR- гарнитура на сегодняшний день. Об этом объявил аналитик Франсиско Дже…
Обзор Huawei Freebuds SE. Лучший звук среди доступных TWS-на…
На чем чаще всего экономят в доступных беспроводных наушниках? Правильно, на звуке. Кажется, сегодняшнюю …
Razer анонсировала новые гарнитуры Barracuda…
Razer сегодня анонсировал новые наушники Barracaduda и Barracaduda Pro, а также обновил существующую верс…
Обзор JBL Flip 6. Эталонная беспроводная колонкаОбзор JBL Flip 6. Эталонная беспроводная колонка
Обзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-CОбзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-C
Обзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр с шикарным звучаниемОбзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр с шикарным звучанием
Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные игровые наушники с ANCОбзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные игровые наушники с ANC
Обзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANCОбзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor