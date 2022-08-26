Anker Soundcore представила наушники Space Q45

Благодаря быстрой зарядке вы получите до четырех часов воспроизведения всего за пять минут зарядки. Вы также сможете подключить Q45 к двум устройствам одновременно. Кроме того, Soundcore заявляет, что наушники поддерживают звук высокого разрешения даже в беспроводном режиме. Между тем, наушники Space A40 также снижают шум до 98 процентов. По словам Soundcore, у них есть режим прозрачности одним касанием, адаптивное шумоподавление и беспроводное аудио высокого разрешения. Функция Hear ID Sound предназначена для анализа того, как вы слышите музыку, для создания звукового профиля, настроенного для ваших ушей. A40 на 25 процентов меньше, чем наушники Soundcore предыдущего поколения, хотя бренд по-прежнему оснащен 10-миллиметровыми драйверами, которые обеспечивают «накачивающие басы» наряду с «богатыми средними и четкими высокими частотами».