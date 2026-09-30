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Представлена игровая гарнитура iQOO

Компания iQOO объявила о выпуске своей первой полноразмерной игровой гарнитуры, которая основана на 40-миллиметровом производительном драйвере с композитной биологической мембраной. Новинка характеризуется поддержкой подключения через адаптер 2,4 ГГц (USB-A и Type-C), беспроводную связь Bluetooth 5.4 или через провод, магнитной системой для точного воспроизведения шагов и взрывов, поддержкой технологии Monster Sound, интеграцией с THX Spatial Audio+ для создания объёмной звуковой сцены, активным шумоподавлением ANCс эффективностью до 58 дБ, технологией ENC для шумоподавления во время телефонных звонков, автономностью до 150 часов без ANC и до 68 часов с шумоподавлением, временем полной зарядки 2,5 часа, массой 251 грамм, конструкцией из высокопрочного композитного материала и черной расцветкой. Цена гарнитуры на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 105 долларов.

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