Наушники Bose Sport Open Earbuds оценили в 200 евро

Компания Bose пополнила ассортимент спортивных беспроводных наушников моделью открытого типа Sport Open Earbuds, которая получила крепление-клипсу. Новинка характеризуется защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP54, автономностью до семи часов или до 22 часов с учетом зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, совместимостью с Google Fast Pair и Find My Device, а также черной, белой и зелёной расцветками. Цена наушников в Европе составила 200 евро.

Также была представлена флагманская модель Bose Ultra Open Earbuds 2nd Gen с конструкцией-манжетой, новым динамическим излучателем, режимом Cinema Mode на основе технологии Bose TrueSpatial для формирования более широкой и объемной звуковой сцены, временем автономной работы до 9 и 19,5 часа с учетом зарядного кейса, а также поддержкой технологии Snapdragon Sound с aptX Adaptive. Цена наушников составит 300 долларов.

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