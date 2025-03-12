Anker представила универсальный адаптер зарядки

Сегодня компания Anker официально анонсировала новый адаптер зарядки для путешествий по всему миру с очень тонким дизайном корпуса — его толщина менее 3 сантиметров благодаря складным и втягивающимся вилкам. Anker Nano Travel Adapter уже продают за 26 долларов, но пользователю придётся использовать собственные кабели, а также, возможно, приобрести преобразователь напряжения в зависимости от используемых устройств. Идея универсальных адаптеров с несколькими встроенными вилками, которые убираются для удобного хранения, не нова. Однако Anker предлагает усовершенствованный дизайн и наличие двух USB Type-C и двух USB Type-A портов, а также розетки типа A на передней панели. Это позволяет заряжать до пяти устройств одновременно, сокращая количество зарядных блоков, которые нужно брать с собой.

Однако, если вы берёте с собой ноутбук, не забудьте его адаптер. Максимальная мощность нового адаптера всего 20 Вт, чего явно недостаточно для зарядки ноутбуков, и только при использовании одного USB Type-C порта. Если задействованы все четыре USB-порта, они делят между собой всего 15 Вт. Этого хватит для зарядки смартфонов, например, и это позволяет брать в путешествия всего один блок зарядки, чтобы заряжать смартфоны всей семьи, но для более сложных задач придётся использовать что-то гораздо более мощное. Но, конечно, приятно, что производитель работает в этом направлении и предоставляет пользователю больше гибкости в сложных ситуациях.