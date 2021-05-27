Anker представляет новую линейку зарядных устройств Nano II

Anker представила линейку сверхбыстрых зарядных устройств второго поколения Nano II с нитридом галлия (GaN). В GaN зарядных устройства бывают удобен и обеспечивают большую энергетическую эффективность.

GaN Nano II предлагает быструю зарядку до 65 Вт для совместимых устройств эффективным способом. Модельный ряд зарядных устройств Anker с точки зрения производительности и доступности хорошо сравнивается с аналогичными зарядными устройствами.

В линейке GaN Nano II есть три варианта быстрой зарядки через порт USB Type-C. Зарядные устройства имеют тот же форм-фактор и имеют возможность зарядки 30 Вт, 45 Вт и 65 Вт. Зарядные устройства также оснащены технологией Anker PowerIQ 3.0 для оптимальной и интеллектуальной зарядки любого подключенного или совместимого устройства.

Все зарядные устройства достаточно универсальны и могут заряжать длинный список различных устройств от ноутбука до планшета и других устройств. Они также существенно меньше своих предшественников.

Зарядное устройство Anker Nano II GaN на 30 Вт стоит 30 долларов, вариант на 45 Вт стоит 36 долларов, а модель на 65 Вт продается за 40 долларов.

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