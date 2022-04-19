Anker выпустила портативный зарядный блок 521 PowerHouse мощностью 256 Вт

Anker выпустила портативный зарядный блок 521 PowerHouse. Мобильная электростанция имеет литий-железо-фосфатный аккумулятор мощностью 256 Вт.

Компания утверждает, что аккумулятор может заряжать более 20 телефонов, четыре ноутбука или пять дронов. Продукт имеет шесть портов для зарядки устройств на высоких скоростях. К ним относятся два порта переменного тока, два порта USB-A, порт USB-C и автомобильная розетка.

Также в зарядный блок ​​включен энергосберегающий режим, который автоматически отключит гаджет, как только все подключенные устройства будут полностью заряжены. Зарядный блок также имеет встроенную светодиодную подсветку с теплыми тонами и светодиодный дисплей, показывающий уровень заряда. Anker утверждает, что гаджет имеет ударопрочный дизайн и стандартные для отрасли компоненты с ожидаемым сроком службы 50 000 часов. Устройство весит 4,34 кг для удобства транспортировки.

Электростанция поставляется с адаптером постоянного тока, автомобильным зарядным кабелем и 24-месячной гарантией.

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