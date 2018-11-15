Анонс Honor 10 Lite состоится 21 ноября

Компания Honor неожиданно сообщила, что 21 ноября анонсируют новый смартфон Honor 10 Lite. Телефон получит 6,21-дюймовый экран с разрешением 1080p. Также на передней панели, как и у Huawei Mate 20, будет находится выемка в виде капли, где расположится камера.

Кроме этого Honor 10 Lite получит процессор Kirin 710 с 4 или 6 Гб оперативной памяти, встроенная память - 64 или 128 Гб, операционную систему Android Pie. Дополнительно будет слот для microSD на 256 гигов. Задняя часть смартфона похожа на Honor 8X и Honor 8C, там также установлена двойная камера 13 Мп и 2 Мп, фронтальная камера получила 24 Мп.Honor 10 Lite весит 162 грамма и поступит в трех цветах, белый, синий и черный.