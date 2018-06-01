Анонс Samsung Galaxy Note 9 перенесли из-за толщины устройства

Не так давно профильные СМИ писали о том, что официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Note 9 будет перенесен с конца августа на середину июля этого года. Если верить слухам, дебют устройства отложили на две недели из-за срочного изменения в конструкцию смартфона. Утверждается, что глава Samsung Ли Джэён лично решил, что инженерам необходимо уменьшить толщину устройства на 0,5 мм. Таким образом, официальный анонс Galaxy Note 9 состоится 29 июля. Ранее сообщалось, что смартфон получит 512 ГБ флэш-памяти и улучшенную версию персонального помощника Bixby.