Анонс смартфона Meizu Note 8 состоится 25 октября

Стала известна дата выхода нового аппарата Meizu Note 8 с 4 Гбайт ОЗУ и емкой батареей 3 500 мА.ч. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 2220 на 1080 пикселей и соотношением 19:9. Камера для селфи-снимков оснащена оптическим блоком на 8 МП. Основная камера на тыльной панели получила два оптических датчика на 12 МП и 5 МП. В качестве ОС выступает Android версии 8.1 (Oreo) с оболочкой Flyme OS. Габариты устройства составляют: 153,64* 75,56 * 7,95 мм. Предусмотрены беспроводные соединения Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Дебют Meizu Note 8 состоится 25 октября.