Анонс смартфона Nokia X5 перенесли на 17 июля

Официальный анонс смартфона Nokia X5 (Nokia 5.1 plus на китайском рынке) был запланирован на 11 июля, но он так и не состоялся. Сегодня компания HMD Global объявила новую дату выхода – 17 июля. По предварительным данным, смартфон получит 5,9-дюймовый дисплей с разрешением HD+, 3-6 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Аппаратной основой грядущей новинки станет однокристальная система MediaTek Helio P60, которая в плане производительности находится на уровне чипсета Snapdragon 636. Нельзя не отметить и двухъядерный блок обработки задач ИИ. Ориентировочная цена смартфона составит 120-150 долларов.