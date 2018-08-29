Анонсировала лазерный проектор Acer Chromebook 514 на IFA2018

На глобальной пресс-конференции next@acer, которая прошла сегодня в Берлине в рамках выставки IFA, компания Acer объявила о закреплении лидерской позиции на рынке Chromebook в регионе EMEA и США и анонсировала лучшую модель в этом классе — Chromebook 514. Acer также представила новые лазерные проекторы из линеек PL и SL для применения в коммерческой и образовательной сферах.

Acer по-прежнему опережает конкурентов на рынке Chromebook с выпуском нового, лучшего в своем классе Chromebook 514. Комбинация металлического корпуса, клавиатуры с подсветкой, сенсорной панели Corning Gorilla Glass, портов USB Type-C и 12-часовой работы аккумулятора делают этот Chromebook превосходным выбором.

Короткофокусные проекторы SL6610 (WUXGA) и SL6510 (1080p) подходят для небольших помещений, например, для классных комнат

Проекторы PL6610 (WUXGA), PL6510 (1080p) предназначены для просторных помещений

Основные моменты: