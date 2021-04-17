Анонсирован 49-дюймовый монитор Acer EI491CRG9

Acer намерена выпустить 49-дюймовый монитор Acer EI491CRG9.

Acer EI491CRG9 предлагает 49-дюймовую VA-панель с кривизной 1000R, частотой обновления 240 Гц, временем отклика G2G 1 мс. Разрешением монитора составляет 5120 × 1440 пикселей, соотношением сторон 32: 9. Новинка имеет контрастность 4000: 1 и максимальную яркость 2000 кд/м2. Монитор покрывает 95% цветового пространства DCI-P3.

Монитор поддерживает Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, а также сертифицирован VESA c DisplayHDR 2000. Монитор использует технологию Mini LED с 2048 зонами локального затемнения. Задняя панель монитора предлагает два порта HDMI, два порта DisplayPort и два динамика мощностью 3 Вт, а также есть разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры и два порта USB-A 3.0 для устройств. EI491CRG9 поддерживает кронштейн VESA 75x75 мм.

Ожидается, что монитор Acer EI491CRG9 поступит в продажу этим летом.