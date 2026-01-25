Анонсирован Huawei Nova 15 Ultra x ROBBi

Компания Huawei объявила о выпуске лимитированной версии смартфона Nova 15 Ultra, созданную в партнерстве с брендом дизайнерских игрушек ROBBi Global. От обычной версии новинка отличается аксессуарами в комплекте поставки и шестью темами для экрана блокировки. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.

Напомним, что Nova 15 Ultra имеет в своём оснащении фирменную ОС HarmonyOS 6.0, 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 9010S с максимальной частотой 2,3 ГГц, 6,84-дюймовый OLED-дисплей LTPO с разрешением 2856:1320 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор RYYB, объектив с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с OIS), 50 (сверхширик) и 1,5 Мп (мультиспектральный сенсор), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также корпус из стекловолокна с алюминиевой рамкой, толщиной 6,8 мм и массой 209 граммов.