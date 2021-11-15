Анонсирован OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition со светящейся в темноте задней панелью

В соответствии с темой ретро-геймеров, Nord 2 Pac-Man Edition имеет уникальное свечение в темноте с персонажем Pac-man. Также есть специальный силиконовый чехол Pac-Man с красочными персонажами-призраками и эксклюзивная красочная упаковка. OnePlus также добавил специальные обои Pac-Man, рингтоны, пользовательские значки, разблокировку по отпечатку пальца и анимацию зарядки в стиле Pac-Man, а также предустановленную копию игры Pac-Man 256.
Розничная цена для OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition составляет 529 евро. Первые продажи стартуют завтра, 16 ноября.