Анонсирован OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition со светящейся в темноте задней панелью

Телефоны Limited Edition обычно имеют косметические изменения и особую упаковку с дополнительными вкусностями, и это, безусловно, относится к совершенно новому OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition. Аппаратно это тот же телефон, который был выпущен еще в июле с 6,43-дюймовой панелью AMOLED с частотой обновления 90 Гц, набором микросхем MediaTek Dimensity 1200, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, а также аккумулятором на 4500 мАч, но дизайн получил крутой рестайлинг.

В соответствии с темой ретро-геймеров, Nord 2 Pac-Man Edition имеет уникальное свечение в темноте с персонажем Pac-man. Также есть специальный силиконовый чехол Pac-Man с красочными персонажами-призраками и эксклюзивная красочная упаковка. OnePlus также добавил специальные обои Pac-Man, рингтоны, пользовательские значки, разблокировку по отпечатку пальца и анимацию зарядки в стиле Pac-Man, а также предустановленную копию игры Pac-Man 256.

Розничная цена для OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition составляет 529 евро. Первые продажи стартуют завтра, 16 ноября.