Анонсирован OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition со светящейся в темноте задней панелью

Телефоны Limited Edition обычно имеют косметические изменения и особую упаковку с дополнительными вкусностями, и это, безусловно, относится к совершенно новому OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition. Аппаратно это тот же телефон, который был выпущен еще в июле с 6,43-дюймовой панелью AMOLED с частотой обновления 90 Гц, набором микросхем MediaTek Dimensity 1200, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, а также аккумулятором на 4500 мАч, но дизайн получил крутой рестайлинг.

В соответствии с темой ретро-геймеров, Nord 2 Pac-Man Edition имеет уникальное свечение в темноте с персонажем Pac-man. Также есть специальный силиконовый чехол Pac-Man с красочными персонажами-призраками и эксклюзивная красочная упаковка. OnePlus также добавил специальные обои Pac-Man, рингтоны, пользовательские значки, разблокировку по отпечатку пальца и анимацию зарядки в стиле Pac-Man, а также предустановленную копию игры Pac-Man 256.

Розничная цена для OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition составляет 529 евро. Первые продажи стартуют завтра, 16 ноября.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition
Смартфон Redmi K40 подешевел до 310 долларов…
Смартфон Redmi K40 подешевел до 310 долларовКомпания Xiaomi снизила цены на некоторые свои смартфоны в честь распродажи Double 11. Например, Xiaomi M…
Google Pixel 6 Pro засветился в Geekbench…
Google Pixel 6 Pro засветился в GeekbenchВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Go…
Realme GT Neo 2 получил 120-Гц AMOLED-дисплей…
Realme GT Neo 2 получил 120-Гц AMOLED-дисплейКомпания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью GT 2 Neo, которая оценена в 385 долларов за базо…
Xiaomi 11 Lite 5G NE выходит в России…
Xiaomi 11 Lite 5G NE выходит в РоссииКомпания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Xiaomi 11 Lite 5G NE, который изнач…
Смартфон Huawei nova 9 Pro получит 100-Вт зарядку …
Смартфон Huawei nova 9 Pro получит 100-Вт зарядку Китайские источники раскрыли некоторые характеристики смартфонов серии Huawei nova 9, которые будут похож…
Xiaomi Mi Mix Fold находится в разработке с небольшими улучш…
Xiaomi Mi Mix Fold находится в разработке с небольшими улучшПервый складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold, был выпущен на китайский рынок еще в апреле и до сих пор …
Samsung заявляет, что трассировка лучей появится в мобильных…
Samsung заявляет, что трассировка лучей появится в мобильныхАппаратно-ускоренная трассировка лучей появилась на графических процессорах настольных ПК несколько ле…
OnePlus выпустила сентябрьское обновление безопасности для O…
OnePlus выпустила сентябрьское обновление безопасности для OОбновления безопасности предназначены для обеспечения максимальной защиты устройств на платформе Android,…
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor