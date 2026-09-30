OPPO K15s оценили в 255 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью K15s, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 8000 мАч. Новинку также оснастили поддержкой 45-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69, IP68 и IP66, прочностью по стандарту GJB150A-2009, 6,57-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080p и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6360 Max с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, тыльной камерой на 50 Мп, модулем NFC, инфракрасным передатчиком, а также серой и фиолетовой расцветками. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 255 и 300 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти.