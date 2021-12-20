Анонсирован Philips PH1 с чипсетом Unisoc

Новый смартфон Philips PH1, сегодня был выпущен в Китае. Philips PH1 является смартфоном начального уровня бренда с доступной ценой.

Philips PH1 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + с 5-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели есть модуль с двумя камерами, в котором размещены основной объектив на 13 МП и вспомогательный датчик глубины на 2 МП. Philips использовал тот же 12-нм чипсет Unisoc Tiger T310, что и недавно выпущенный Philips PH2. В стандартной комплектации вы получаете 4 ГБ оперативной памяти и 32/61 или 128 ГБ памяти. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4700 мАч. Порт включает в себя USB-C и разъем для наушников.

Смартфон доступен в черном, синем и красном цветах.
Комментарии и отзывы Philips PH1
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