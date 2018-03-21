Анонсирован Vivo X21 с крутым дизайном

Представлен мобильный телефон Vivo X21 и я могу с уверенностью заявить, что вот такие гаджеты я бы хотел видеть чаще. Начнем с дизайна — сверху имеется планка для камеры, но она выглядит довольно уместно и занимает совсем не много места, не мешает при просмотре фото или видео. Дисплей здесь Super AMOLED с диагональю 6,28 дюйма с разрешением 2280 на 1080 точек, занимает 90% лицевой стороны девайса. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев, так что ничего помимо дисплея и вставки для камеры на передней панели нет. Внутри же установлен процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 гигагерца, 6 гигабайт оперативной памяти и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента. Стоимость такого крутого девайса составляет всего 450 долларов, что для нынешнего рынка просто сказка.