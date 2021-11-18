Анонсирован бюджетный смартфон Infinix Smart 5 Pro с Android 11

Infinix представила новый смартфон начального уровня Infinix Smart 5 Pro. Это устройство под управлением Android 11 (Go Edition), на котором запущена XOS 7.6 от Infinix. Вы получаете 6,52-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD + и каплевидную выемку для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится установка с двумя камерами с основной камерой на 13 мегапикселей.

У руля находится безымянный восьмиядерный чипсет, который работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти, которая расширяется с помощью microSD. Аккумулятор имеет емкость 6000 мАч и заряжается через microUSB со скоростью 10 Вт.

Infinix Smart 5 Pro выпускается в черном, синем, медном и зеленом цветах.