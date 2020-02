Анонсирован бюджетный смартфон Little Pepper 8i с тройной камерой

Сегодня рынок китайских смартфонов пополнился необычным смартфоном малоизвестной в наших краях компании Little Pepper под названием Little Pepper 8i. Приобрести новинку можно будет за $135. Он характеризуется 6,3-дюймовым дисплеем (2340:1080 точек), который якобы занимает 93 % площади лицевой панели, бюджетной платформой Qualcomm Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой с модулями на 16, 8 и 5 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, а также батареей на 4000 мАч. Толщина Little Pepper 8i составляет 7,9 мм, а масса в свою очередь 165 г.