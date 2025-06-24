Представлен смартфон Moto G66j 5G

Компания Motorola выпустила на дебютный японский рынок смартфон Moto G66j 5G, который обойдется в эквивалент 240 долларов. Новинка получила 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитное стекло Gorilla Glass 7i, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7060 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, модем 5G, батарею ёмкостью 5200 мАч, стереодинамики, 3,5-гнездо для наушников, два микрофона, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, а также прочность по стандарту MIL-STD-810H.