Анонсирован чипсет Google Tensor

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro официально представлены, а вместе с ними дебют нового чипа Tensor от Google. Google наконец-то раскрыл дополнительную информацию о том, что на самом деле может делать новый SoC для самых быстрых телефонов Pixel.

Компания Google называет Tensor «вехой для машинного обучения», которая была разработана совместно с Google Research, чтобы позволить ей легко преобразовывать достижения ИИ и машинного обучения в реальные потребительские продукты. Google заявляет, что чип Tensor будет иметь «наиболее точное автоматическое распознавание речи (ASR)», которое он предлагает, как для быстрых запросов Google Assistant, так и для более длительных звуковых задач, таких как живые субтитры или приложение Recorder.

Tensor также включает новые функции Pixel 6, такие как режим движения, более точное распознавание лиц и живые переводы, которые могут преобразовывать текст на другой язык так быстро, как вы его набираете. Google также заявляет, что чип Tensor будет обрабатывать специализированные задачи машинного обучения с гораздо большей энергоэффективностью, чем предыдущие телефоны Pixel.

По слухам, в чипе Tensor используется уникальная комбинация ядер процессора. Есть специальный TPU (Tensor Processing Unit) для ИИ, два мощных ядра Cortex-X1, два ядра среднего уровня и четыре ядра с низким энергопотреблением. Графика предлагается 20-ядерным графическим процессором в дополнение к контекстному концентратору, который поддерживает окружающие возможности, такие как постоянно включенный дисплей, ядро ​​частного компьютера и новый чип Titan M2 для обеспечения безопасности. Также есть специальное ядро ​​обработки изображений.