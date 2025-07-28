iPhone 17 Pro получит три ключевых апгрейда

Согласно информации, полученной изданием MacRumors от надёжного инсайдера, Apple уже находится на этапе подготовки маркетинговых материалов для линейки iPhone 17, включая модели Pro. Проект был передан стороннему агентству, которое официально указывает Apple в числе своих клиентов — это добавляет достоверности утечке, хотя сам источник пожелал остаться анонимным. По словам этого источника, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат три крупные новинки, которые ранее нигде не упоминались. Первое и, пожалуй, самое важное — это обновлённый телеобъектив с возможностью оптического зума до 8x. Причём зум будет переменным благодаря подвижной конструкции объектива, позволяющей изменять фокусное расстояние.

Это заметно расширит возможности съёмки на большом расстоянии. Вторая новинка — новое приложение Pro Camera, которое будет эксклюзивно для моделей Pro. Оно якобы получит более продвинутый интерфейс с профессиональными инструментами и настройками, отличающимися от стандартного приложения «Камера». Также не исключено, что Apple просто модифицирует существующее приложение Final Cut Camera под нужды съёмки на iPhone, вместо создания совершенно нового софта. Третье нововведение — дополнительная кнопка управления камерой, расположенная в верхней части корпуса. Она будет отвечать за быстрый запуск камеры и доступ к её функциям, облегчая съёмку на ходу. Вероятно, iPhone 17 Pro может стать одним из самых радикальных апгрейдов за последние годы.
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