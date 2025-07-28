iPhone 17 Pro получит три ключевых апгрейда

Это заметно расширит возможности съёмки на большом расстоянии. Вторая новинка — новое приложение Pro Camera, которое будет эксклюзивно для моделей Pro. Оно якобы получит более продвинутый интерфейс с профессиональными инструментами и настройками, отличающимися от стандартного приложения «Камера». Также не исключено, что Apple просто модифицирует существующее приложение Final Cut Camera под нужды съёмки на iPhone, вместо создания совершенно нового софта. Третье нововведение — дополнительная кнопка управления камерой, расположенная в верхней части корпуса. Она будет отвечать за быстрый запуск камеры и доступ к её функциям, облегчая съёмку на ходу. Вероятно, iPhone 17 Pro может стать одним из самых радикальных апгрейдов за последние годы.