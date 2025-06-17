Realme GT 7 оценен в 50 тысяч рублей

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфоны GT 7, GT 7T и GT 7 Dream Edition. Новинки оценены от 50, 60 и 75 тысяч рублей соответственно. Напомним, что Realme GT 7T оснащается 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400-MAX, системой охлаждения на 7700 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, предустановленной ОС Android 15 с прошивкой realme UI 6.0, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки.

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