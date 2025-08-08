POCO M7 Plus 5G получит огромный экран

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне POCO M7 Plus 5G, официальный релиз которого состоится 13 августа в Индии. Аппарат оснастят огромным 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления изображения 144 Гц, сертификатами защиты зрения TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-Free и TÜV Circadian, кремниево-углеродной батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной основной камерой и тонким корпусом в белой расцветке с красно-синей окантовкой. Ориентировочная цена смартфона составляет эквивалент 170 долларов.

