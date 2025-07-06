HONOR X70 получит аккумулятор на 8300 мАч

Китайские источники раскрыли подробности о смартфоне HONOR X70, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 6,79-дюймового плоского экрана с разрешением 1,5K, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 810 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, батареи ёмкостью 8300 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки, поддержки беспроводной зарядки, до 512 ГБ встроенной флеш-памяти, корпуса толщиной 7,7 мм и массой 193 грамма для версии без беспроводной зарядки, 7,9 мм и 199 граммов с ней, а также черной, белой и синей расцветок корпуса.

Honor готовит к рилизу Magic V5 с батареей на 6000 мАч…
Компания Honor активно готовится к грядущему релизу Magic V5 — складного смартфона с рекордной для его фо…
Представлен топовый камерофон Vivo X200 Ultra …
Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью X200 Ultra, которая основана на топово…
Стали известны все расцветки Google Pixel 10…
Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о расцветках смартфонов серии Google Pixel …
В Китае падают продажи iPhone 16 из-за отсутствия ИИ…
Несмотря на то, что компания Apple решила отложить запуск персонализированной версии Siri с ИИ, обновлени…
Смартфон OPPO Find X9s все же увидит свет …
Сетевой инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном смартфоне OPPO Find X9s. По да…
Смартфон iQOO Neo 10 выпустят 10 мая…
Компания iQOO объявила, что уже 10 мая в Индии будет представлен смартфон iQOO Neo 10. Судя по тизеру, ап…
Глобальную версию OPPO Reno 14 Pro оценили в $800 …
Компания OPPO выпустила смартфон Reno 14 Pro за пределами китайского рынка – первой зарубежной страной ст…
Представлен флагманский OnePlus 13T…
Сегодня компания OnePlus представила новый смартфон под названием 13T, который получил батарею большей ём…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor