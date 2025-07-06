HONOR X70 получит аккумулятор на 8300 мАч

Китайские источники раскрыли подробности о смартфоне HONOR X70, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 6,79-дюймового плоского экрана с разрешением 1,5K, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 810 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, батареи ёмкостью 8300 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки, поддержки беспроводной зарядки, до 512 ГБ встроенной флеш-памяти, корпуса толщиной 7,7 мм и массой 193 грамма для версии без беспроводной зарядки, 7,9 мм и 199 граммов с ней, а также черной, белой и синей расцветок корпуса.