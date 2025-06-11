Представлен смартфон Huawei Pura 80 Pro

Компания Huawei объявила о выпуске флагманских смартфонов Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 905 и 1115 долларов за базовые версии на 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Базовая модель получила 6,8-дюймовый OLED-экран с адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, разрешением 2848:1276 точек, ШИМ-регулировкой яркости 1440 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц, основную камеру с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик, оптика с переменной диафрагмой F1.6-F4.0 и оптическая стабилизация), 48 Мп (макро-телеобъектив с апертурой F2.1 и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 1,5 Мп ( многоспектральная камера), селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5700 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69. Старшая модель отличается увеличенными объемами памяти и поддержкой спутниковых систем связи Tiantong и Beidou.