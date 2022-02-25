Анонсирован игровой ноутбук Redmi G с обновленным процессором

Xiaomi выпустила Redmi G (2021) в качестве игрового ноутбука еще в сентябре. Теперь компания, анонсировала обновленный ноутбук с соответствующим пересмотром ценника.

Redmi G (2021) дебютировал в двух вариантах: один с RTX 3050 и Core i5-11260H , и более мощная модель с RTX 3060 и AMD Ryzen 7 5800H. Хотя базовая модель остается нетронутой, Xiaomi заменяет RTX 3060 на модель RTX 3050 Ti.

Это любопытное обновление, поскольку RTX 3050 Ti является мощной картой, она работает на 25–30% хуже, чем RTX 3060. Не каждый день можно увидеть, как OEM-производители активно обновляют продукт с менее производительным оборудованием. К счастью, это понижение сопровождается логическим пересмотром цен. Рекомендуемая производителем розничная цена RTX 3060 составляет 1100 долларов США, но обновленная модель будет стоить 1000 долларов.
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